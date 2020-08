LTB Mezbahası sağlıklı et tüketimi için devrede

Başkan Harmancı, sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesini yapacağı mezbahanın, Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığını belirtti

Yurttaşların sağlıklı et tüketebilmesi için Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uzun zamandır çalışma yaptığı LTB’ye ait Veteriner Ali Güçlü Mezbahası İşletme Devri İhalesi için sözleşme imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, uzun ve meşakatli bir sürecin ardından bugün donanım ve teknolojik olarak ülkenin en modern ve en hijyenik mezbahası için söz konusu ihaleyi imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı, Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın kendisinden iki dönem önce görev yapan belediye başkanı döneminde gündeme gelen bir proje olduğunu belirterek, yurttaşların sağlıklı et tüketiminde öncü olması beklenen mezbaha projesinin hayat bulabilmesi için çok zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu süreçte öncelikle sorun ve borç yaratmak yerine LTB olarak maddi sorunlar ardından da hukuki sorunlar yaşadıklarını kaydeden Harmancı, “Mezbaha belediyenin dava edilmesiyle sonuçlanan finansman problemlerinden dolayı yıllardır atıl kalmıştı. Mezbahayı Lefkoşa’ya ve ülkeye kazandırılabilmek için büyük bir mücadele neticesinde hukuki sıkıntıları çözdük. Projenin yapımı diğer başkanlar, ödemesi ise bizim dönemimizde oldu.

Başkan Harmancı, sektörün en deneyimli firmalarından KIB-ET’in işletmesini yapacağı mezbahanın, Lefkoşalıların ve tüm ülke halkının en önemli gerekliliklerinden olan doğru kesim yöntemleri ve sağlıklı koşullarda et tüketimine en iyi şekilde cevap vereceğine inandığını belirtti. Başkan Harmancı, bundan böyle LTB sınırları içerisinde satılacak etlerde LTB’nin mührü olacağına da dikkat çekti.

Soyumert: Bu topraklara hizmet vermekten gurur duyuyoruz

KIB-ET Ltd adına Direktör Ahmet Soyumert ise yaptığı konuşmada, LTB ile böyle önemli bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek , hayırlı olması temennisinde bulundu. Şirket olarak bu işi yerine getirecek potansiyele sahip olduklarının vurgusunu yapan Soyumert, bu topraklara hizmet vermekten gurur duyduklarını, en iyi hizmeti vereceklerinden kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.