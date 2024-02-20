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LTB - EMAA yeni dönem kayıtları yarın başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde çocuk ve gençlere yönelik kurslar için kayıtlar yarın başlıyor. Kayıtlar, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak.

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LTB - EMAA yeni dönem kayıtları yarın başlıyor
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LTB’den yapılan açıklamada, çocukların, kendilerini keşfetme ve geliştirme imkanı bulduğu kursların, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde yer alacağı kaydedildi.
Kursların, “sanat ile iç içe, hayata daha mutlu bakan ve sosyalleşmekten keyif alan, daha aktif ve pozitif çocuklar yetiştirmeyi hedef aldığı” belirtilen açıklamada, Çocuk Atölyesi, Resim Atölyesi, Hayal Kurma Atölyesi ve Karakter Tasarımı olmak üzere kursların 4 farklı kategoride düzenleneceği ifade edildi.
Açıklamada, eğitmenliğini Ozan Özgenler’in yapacağı Çocuk Atölyesi ile eğitmenliğini Ülviye Karabaşak’ın yapacağı Resim Atölyesi kurslarının 8 hafta, eğitmenliğini Emrah Öztürk’ün yapacağı Hayal Kurma Atölyesi’nin 4 hafta, eğitmenliğini Argun Songur’un üstlendiği Karakter Tasarımı kursunun ise 5 hafta süreceği kaydedildi.
Açıklamada, farklı yaş gruplarında sınırlı sayıda kişinin yer alacağı kurslara, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında kayıt yapılabileceği ifade edildi.
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