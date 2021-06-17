UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Afrikalı öğrenciler konusuna dikkat çekti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu turizmin ve yükseköğrenimin pandemi nedeniyle çok büyük darbe aldığına dikkat çekti. Sucuoğlu, Türkiye’den gelen öğrencilerin geri döndüğünü fakat Afrika’dan ve Orta Doğu’dan öğrencilerin hâlâ ülkeye gelmeye devam ettiğini aktardı.

Sucuoğlu, “İleride ülkeye çok ciddi problem yaşatacaklardır” şeklinde konuşarak, “Londra’ya benzeyeceğiz… Nijeryalı öğrenci sayısı 12 bin civarıdır, başka ülkeleri de eklersek yaklaşık 15 bin civarı eder… Ancak bu öğrencileri bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Bu öğrenciler buraya okumak için geliyorsa, okulu bittiği an ülkesine geri dönmelidir. Bir kural getirmek zorundasın yoksa kontrolden çıkmak üzeredir… Bu konunun ırkçılıkla bir alakası yoktur. Ben bu ülkenin geleceğine baktığımda bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum” dedi.

