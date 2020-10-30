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Londra'da iki Kıbrıslı Türk daha koronavirüsten öldü

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Londra'da iki Kıbrıslı Türk daha koronavirüsten öldü

Londra Gazete’nin haberine göre, son bir haftada yaşamını İngiltere'de sürdüren iki Kıbrıslı Türk koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetti.

Londra Gazete’ye bilgi veren Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, özellikle Mart ve Nisan aylarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında koonavirüs kaynaklı ölümlerin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

El Bakayi, Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren İngiltere’de, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk’ün olmadığını ancak son bir haftada iki Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısının 98’e yükseldiğini ifade eden El Bakayi, şunları kaydetti:

“Mayıs ayından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Türk olmadı, ancak son bir haftada iki vatandaşımızı kaybettiğimizi öğrendik. Ailelerin hassasiyeti ve acısından dolayı isimleri paylaşmıyoruz, virüsten dolayı hayatını kaybeden iki vatandaşlarımız erkekti ve biri henüz 48 yaşındaydı, diğer vatandaşımızın yaşı ile ilişkin henüz bir bilgiye ulaşamadık. Acımız çok büyük, kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım. Sağlık için, hepimiz için.”

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