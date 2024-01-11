Lions kulüplerinden Görmezler Derneği'ne bağış

Lions Kulüpleri, Görmezler Derneği'ne, görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan Braille yazı sistemi tabletleri, yazı kalemleri, beyaz bastonlar ve tekerlekleri hediye edildi

Girne Vatan, Mağusa Kale, Girne Ada, Nicosia New Generation ile Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle, Görmezler Derneği'ne bağışta bulundu.

Lions Kulüplerinden yapılan açıklamaya göre, derneğe, görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan Braille yazı sistemi tabletleri, yazı kalemleri, beyaz bastonlar ve tekerlekleri hediye edildi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, anlamlı bağış için Lions Kulüplerine teşekkür etti. Harbiye Şenyüz, Seray Gürün, Ayşegül Sevdalı, Ayça Palaz, Burcu Vudalı, Anıl Meryem Altuğ Bilir, Sibel Çağatay ve Fikret Şendil'in hazır bulunduğu bağış etkinliği sırasında Görmezler Derneği ve Lions Kulüplerinin daha fazla iş birliği gerçekleştirmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Öte yandan açıklamaya göre, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği, 2004 yılından beridir undistricted (müstakil, sınırları belli olmayan, tanımlanmayan) statüde kabul ettiği Kıbrıs Türk Lions Kulüplerini, District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi olarak tanıdığını duyurdu ve Fikret Şendil'i Genel Yönetmen (District Governor) olarak atadı. Açıklamada “Kuzey Kıbrıs'taki Lions Kulüpleri, Lions International tarafından tanınacak olan Lions Federasyonunu kuruluş çalışmalarını birkaç ay içerisinde tamamlayarak, resmi tanınmış bir ülke statüsünde yoluna devam edecek” denildi.

