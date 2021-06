Limasol Bankası 82. Kuruluş Yılını Kutluyor...

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.



Yoğurtcuoğlu: “82’inci Yılımızda Köklü Bankacılık Deneyimimizi Yenilikçi Uygulamalarla Sentezledik”

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Limasol Bankası’nın köklü bankacılık deneyimini yenilikçi uygulamalar ile bütünleştirerek Kuzey Kıbrıs’ta modern bankacılık yaptıklarını kaydetti. Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82’nci kuruluş yılı nedeniyle bankanın geçmişini, bugünlere nasıl geldiğini, covid 19 döneminde dünya ve ülkemizdeki ekonomik durumu, dijitalleşmenin önemine değinerek Limasol Bankasının bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili açıklama yaptı.

9 Haziran 1939’dan Günümüze

İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın 82 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu ve bu gururu KKTC halkı ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Limasol Bankası’nın 1939 yılında 300 Pound sermaye ve bir tek çalışanı ile Limasol’da faaliyetlerine başladığını, İngiliz Koloni dönemi,Kıbrıs Cumhuriyeti dönemi, Otonom Türk Yönetimi, Federe Devlet ve nihayet KKTC döneminde faaliyetlerini sürdürerek her zaman seçkin kurumlar arasında yerlerini aldıklarını hatırlattı. Göç ederek,güneyden kuzeye taşınmak ve faaliyetlerine devam etmek gibi çok önemli kırılma noktaları yaşadıklarını dile getiren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın bugün yaklaşık 150 milyon özkaynakları, 260’ı aşkın personeli,ülke geneline yayılan 14 şubesi ve diğer kurumsal varlıkları ile birlikte faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

Yoğurtcuoğlu: “Büyüme Potansiyelini Harekete Geçirecek Yasal - Yapısal Reformlara İhtiyaç Var”

2020 yılında pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyo-ekonomik sınırları zorlayan izler bıraktığını anımsatan Yoğurtcuoğlu, son 5 yılda reel olarak yerel gelirlerin ortalama yüzde 5,40 artış gösterdiğini ve bu yerel gelirler toplamının 2020 yılında bir önceki yıla göre bilakis reel olarak yüzde %20’ye yakın daralma gösterdiğine işaret ederek bu durumun ülke ekonomisi açısından sorunun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı. KKTC ekonomisinin jeopolitik riskler ile Türkiye’deki olumsuz ekonomik ve siyasi gelişmelerin tesiri altında kaldığına dikkat çeken Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu covid 19 salgınından her sektörün ve vatandaşın çok ciddi şekilde etkilendiğini dile getirerek bir an önce büyüme potansiyelini harekete geçirecek yasal - yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunun önemle altını çizdi.

Yoğurtcuoğlu: “Değişik Riskleri Yönetmek Bankacılık Sektörünün Yine Ana Gündemi Olacaktır”

2020’de yaşanan pandemi krizinde Bankacılık Sektörün bir sınav verdiğini ve bu sınavdan başarı ile çıktığına dikkat çeken Yoğurtcuoğlu gelişmiş ekonomisi olan ülkelerde makro ekonomi politikaları ile bu krizin aşılması için çalışmalar yapıldığını fakat ülkemizde bunun yapılamadığını belirtti ve şunları kaydetti:

“Bu durumdan hareketle Bankacılık Sektöründen rasyonellikten uzak beklentiler ve talepler sözkonusu olmakla birlikte, unutulmamalıdır ki Bankacılık Sektörü imkanlarının azamisi ile devlete ve halkımıza destek olurken, sorumluluk bilinci içerisinde güçlü mali yapısını da muhafaza ve idame etmek durumundadır. Ancak ne yazık ki 2021 yılında da değişik riskleri yönetmenin bankacılık sektörünün ana gündemini oluşturmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Nitekim bu süreçte yeniden yapılandırılan krediler ve ötelenen geri ödemelerin nasıl bir performans göstereceği ve bu durumun portföy kalitesi üzerinde nasıl bir etki yapacağı net değildir.”

Dijitalleşmenin Önemi ve Yeni Nesil Bankacılık Programına Geçiş

Değişimin kaçınılmaz olduğunu dile getiren İlkin Yoğurtcuoğlu, Limasol Bankası’nın her zaman teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım yaptığını belirtti. Dijitalleşmenin her geçen gün önemini artırdığını ve müşteri ihtiyaçları ile kullanım alışkanlıklarının hızla bu yönde evrildiğini ve pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte bu durumun iyice ivme kazandığını ifade eden İlkin Yoğurtcuoğlu, “Limasol Bankası olarak bizler de teknolojinin ve dijitalleşmenin önemini önceden gördük ve Pandemi öncesinde kesintisiz teknoloji yatırımlarımıza zaten başlamıştık. Nitekim yılın başında Core Bankacılık Programını değiştirerek yeni nesil yazılıma geçmemiz dijital gelişimimizin en önemli mihenk taşı olmuştur. Neredeyse sorunsuz bir geçiş yapılmış olması hasebiyle bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Yoğurtcuoğlu: “Teknolojiyi Kullanarak Çocuklarımıza Dokunmayı Sürdürdük”

Limasol Bankası’nın bir yan kuruluşu olan Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun faaliyetleri ile ilgili de bilgiler veren İlkin Yoğurtcuoğlu, kurumun eğitim, sağlık, spor, çevre ve kültür-sanat konulu sosyal sorumluluk projeleri ile finansal işlerinden kazançlarının bir kısmını topluma geri verdiklerini ve odakta çocukları tutan bu projelerin toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğini görmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Son dönemde pandemi sebebi ile okullardaki yaratıcı okuma çalışmaları, atölye çalışmaları ve çocuk tiyatrosu gibi birçok aktiviteye ara vermek zorunda kaldıklarını dile getiren İlkin Yoğurtcuoğlu, Teknolojinin de yardımı ile pandemiye rağmen çocuklara ve topluma dokunmaya devam ettik,nitekim “Sesli Kitap Projemiz” bunun çok güzel bir örneğidir ve Kurumun YouTube kanalı ve Limasol Bankası Sosyal Medya kanalları üzerinden hem sesli kitap hem de birçok aktiviteyi çocuklar ve aileler ile buluştururak onların gelişmesine katkı koymak istedik” ifadelerini kullandı.

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, “ Çalışanlarımız, müşterilerimiz,hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için emek vermeye, değer üretmeye devam edeceğiz . 82 yıldır bu yolculukta Bankamıza eşlik eden, bugünlere gelmemizde emeği geçen ve katkı koyan herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarken, şu an aramızda olmayıp sonsuzluğa uğurladıklarımıza da Tanrıdan rahmet diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı