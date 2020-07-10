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Limasol açıklarında dörtlü tatbikat

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Limasol açıklarında dörtlü tatbikat
10 Temmuz 2020 Cuma 14:00

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katılımıyla dün Limasol’un güneyindeki deniz bölgesinde bir hava-deniz tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, tatbikatın bahse konu dört ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki yakın işbirliği çerçevesinde icra edildiğini yazarken, tatbikata Yunan deniz kuvvetlerinden “Kanaris” firkateyni, Fransa’nın (helikopterli) “Aconit” firkateyni ve İtalya’nın (helikopterli) “Alpino” firkateyninin katıldığını kaydetti.
Gazete, Rum kesiminin ise tatbikata “Tsomakis, Georgiyu ve Ammohostos” devriye botları, RMMO Deniz Komutanlığına ait “İoannidis” açık deniz gemisi, RMMO Hava Kuvvetleri ile Rum Polisi Hava Operasyonları biriminden 2 helikopter, aynı zamanda Rum Liman ve Deniz Polisine ait “Thiseas” hücumbotuyla katıldığını ekledi.

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