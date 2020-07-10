Güney'de turizm, Ağustos'ta da ölü olacak

Güney Kıbrıs’ta, yetkililerin dün ilk kez, turizmin büyük olasılıkla Ağustos ayında da “ölü” olacağını kabul ettikleri ifade edildi.

Alithia gazetesi “Sert İniş- Turizm Ağustos’ta da Ölü” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, İngiltere ve İsrail gibi temel pazarlar olmadan, durumların zor olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yetkililerin dün ilk kez, turizmin büyük olasılıkla Ağustos ayında da “ölü” olacağını kabul ettiklerini ve bunun sebebinin ise, İngiltere ve İsrail gibi temel pazarların B kategorisine konması olduğunu kaydetti.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios konu hakkında yaptığı açıklamada, İngiltere’ye atıfta bulunarak “Dürüst olmam gerekirse, son günlerde turizm acenteleriyle gerçekleştirilen telekonferansların akabinde, İngiltere B kategorisinde olduğu sürece, Kıbrıs’a seyahat etmekle ilgilenmediklerinin net olduğunu” belirtti.

Perdios “İngiltere ve İsrail gibi temel pazarlar oyunun dışında olduğu andan itibaren, durumların hem Temmuz, aynı zamanda büyük olasılıkla Ağustos için oldukça zor olduğunu” söyledi.

Perdios “İngilizlerin A kategorisine konulmamaları durumunda, Kıbrıs’a gelmelerinin beklenmediğini” de belirtti.

Otellerin yeniden açılması konusunda ise Perdios, şimdilik açılan otellerin sayısının az olduğunu ifade etti.

Mevcut durumun yüzünden Baf’ta faaliyet gösteren otel ve eğlence merkezlerinin sayısının da çok az olduğu ve Baf sakinlerinin bu duruma tepkili oldukları da ifade edildi.

BAZI KISITLAMALAR KALDIRILDI

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum kesiminde, yaşlı ve engellilerin kaldığı devlete ya da özele bağlı kurumlar, çocukları ve ergenleri koruma evleri aynı zamanda engelli şahıslara 24 saat bakım sağlayan yerlere yapılacak olan ziyaretlerle ilgili kısıtlamaların dünden itibaren kaldırıldığını yazdı.

Öte yandan son haftalarda Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen iyi epidemiyolojik durum yüzünden, 12 Temmuz’dan itibaren sosyal toplantılara katılacak olan kişi sayısının artırılacağını yazan gazete, 22 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında, düğün veya vaftiz törenlerine katılımın ise 350 kişiyle sınırlandığını belirtti.

Gazete, Rum kesiminde evlerde ve/veya kamu alanlarında sosyal toplantılara katılımın dış mekan için 150’den 250’ye, iç mekan içinse 75’ten 100 kişiye artırıldığı da ifade edildi.

Gazete, festivaller ve konserlerle ilgili kararların beklemede olduğunu ve bu tarz etkinliklerin ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bir karar alınmadığını da ekledi.

