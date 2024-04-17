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"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"

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Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, Dr. Küçük'ün Anıttepe'deki kabrini ziyaret etti

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"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
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Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, KKTC'ye gelerek Kıbrıs Türk halkının özgürlük  mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe'deki kabrini ziyaret etti.
Aydın, 1930’lu yıllarda mücadelesine başlayan Dr. Fazıl Küçük’ün o günlerde İngiliz Sömürge yönetiminde baskı altında olan Kıbrıslı Türklerin hem EOKA’ya yönelik mücadelesini örgütlemek hem de Sömürge Yönetimine karşı yapılacak çalışmalarda birlik ve beraberliği sağlamak için önderliğini ve yüreğinin cesaretini ortaya koyduğunu vurguladı.
Ali Aydın, "En karanlık günlerde ve en ağır koşullar altında, direniş meşalesini yakarak başlattığınız özgürlük ve egemenlik mücadelesi devam ederken, bugün yine bir kez daha huzurunuzda olup sizi saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz" ifadelerini kullandı.
 
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