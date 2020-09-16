Lemar’da pozitif vaka

Karakum Bölgesi’ndeki Lemar Süpermarket’te bir çalışanın covid-19 testi pozitif çıktı. Market yönetimi, tedbir amaçlı diğer personele 14 gün ödenekli izin vererek karantinada kalmalarını sağlıyor

Karakum Bölgesi’ndeki Lemar Süpermarket’te bir çalışanın covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

34 kişiden oluşan diğer tüm Karakum personeline ayrıca test yapıldığını paylaşan market, tedbir amaçlı bu personellere 14 gün ödenekli izin vererek karantinada kalmalarını sağlayacağını belirtti.

Lemar yönetiminden yapılan açıklamada, tüm personele test yapıldığı ve sadece Karakum’daki şubede pozitif vakaya rastlandığı ifade edildi.

Karakum şubesinde çalışan 34 personelin tümüne ayrı testlerin yapıldığı ve tüm temaslı sayılabilecek personele 3 gün sonra tekrar PCR testlerinin yaptırılacağı, temaslıların, sonradan pozitife dönme riskinin ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada, temaslı personellere 14 gün ödenekli izin verileceği ve karantina şartlarını yerine getirebilmelerine yardımcı olunacağı ifade edilirken, yarından itibaren market personellerinin karantinada olacağından, geçici personelle marketin açılacağı kaydedildi.

Market yönetimi vatandaşlara ayrıca “Maske kullanamayacak kadar küçük olan çocuklarınızı marketlere getirmeyiniz” çağrısı yaptı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Değerli Lemar Karakum müşterilerimiz,

Ülkemizde yerel bulaşın arttığı bu günlerde, tüm personelimize yaptırdığımız testler neticesinde, Karakum mağazamızda tespit ettiğimiz bir pozitif vaka izole edilerek hastane kontrolüne gönderilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Ülkemizdeki ilgili Bakanlıkların pandemi kapsamında önerdiği tüm önlemleri almamıza rağmen, en yüksek risk grubunda faaliyet gösterip günde binlerce vatandaşımızın ziyaret ettiği marketlerde bu gibi vakaların oluşması kaçınılmaz hale gelmiştir. İlgili personelimiz test yaptırdığı günden itibaren karantinadadır ve tedavisine başlanmıştır; kendisine buradan bir kere daha geçmiş olsun diliyoruz. Diğer tüm Karakum personelimize (34 kişi) testler ayrıca yaptırılmıştır. Fakat, insan sağlığının bizler için tüm değerlerin üzerinde olması nedeniyle:

Tüm temaslı sayılabilecek personelimize üç gün sonra tekrar PCR testlerini yaptırıp, sonradan pozitife dönme belirsizliğini ortadan kaldıracağız ve bu personellerimize 14 gün ödenekli izin vererek karantinada kalmalarını sağlayacağız.

İlaçlama uygulamaları esnasında market içerisinde hiç kimsenin olmaması gerektiğinden, geçici bir süre tedarikçi ve müşteri girişi yapılamayacak, dolayısı ile Karakum marketimizi bugün (15 Eylül) kapalı tutuyoruz. Gün içerisinde marketimiz iki farklı ilaçlama şirketi tarafından dezenfekte edilmiştir. Ayrıca, mağazamızda bulunan tüm taze ve ambalajsız ürünler (et, tavuk, sebze, unlu mamüller vb.) imha edilmiştir.

Yarından itibaren (16 Eylül) marketimizin normal personelleri karantinada olacağından, takviye geçici personel ile marketimizi açacağız. Müşterilerimizin içi rahat olsun ki temaslı hiçbir çalışan 14 gün karantina sonunda tekrardan PCR testleri yapılıp negatif sonucu almadan marketimizde hizmet vermeyecektir.

Siz müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden Lemar Ailesi olarak ricamız şudur ki; hem kendimizi hem de müşterilerimizi korumak amacıyla uyguladığımız ve müşterilerimize zorunlu tuttuğumuz kurallara uyunuz, maskelerinizi düzgün takınız ve sizi uyarınca bizi terslemeyiniz, girişlerde bulunan dezenfektanları kullanınız, ateşinizi ölçmeye çalışan personellerimizi geri çevirmeyiniz, maske kullanamayacak kadar küçük olan çocuklarınızı marketlere getirmeyiniz ve riskli yaş grubunda olan ailenizden kişilerin alışverişlerinizi yapmalarına yardım ediniz.

İlgili Bakanlıkların uygulamamızı istediği kurallar çerçevesinde, toplum sağlığını koruma çabamızda bizlerle işbirliği içinde olmanızı bekler, eğer marketlerimizde uygulanmayan bir tedbir varsa veya personelimizin anlık olası tedbirsizliği varsa ilgili market yöneticisini uyarmanızı veya Merkez ofisimize ulaşarak bizi bilgilendirmenizi rica ederiz (Tel: 0392 22 35 111).

Karakum marketimizin kapalı kalacağı 1 günlük süre için (15 Eylül) anlayışınıza ayrıca teşekkür ederiz. Bu açıklamayı hiçbir yasal mecburiyetimiz olmamasına rağmen, tamamen şeffaflık anlayışı içerisinde halkımızı doğru bilgilendirmek amacıyla yapıyoruz.”

