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Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete ait depo içerisinde bir çalışan yüksekten düşerek yaralandı.

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Lefkoşa’da iş kazası: 1 kişi yaralandı
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Polis Basın Bültenine göre, dün Abbas Khalid (E-29), Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkete ait depo içerisinde merdivenden inmeye çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 2,50 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Abbas Khalid kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde kolunda ve dişinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.
-Çatalköy’de yüksekten düşen şahıs yaralandı
Çatalköy’de de dün Abidin Delibalta (E-54), bir iş yeri içerisindeki ahşaptan mamul gölgeliği tamir ettiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Söz konusu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 
 
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