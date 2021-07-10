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Lefkoşa’da denetimler sıklaştırıldı

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İlçe Emniyet Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda dün 20.30 - 23.30 saatleri arasında Lefkoşa ilçe sınırları içinde ortak denetim gerçekleştirildi.

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Lefkoşa’da denetimler sıklaştırıldı
 Denetimlere Lefkoşa kaymakamı, Lefkoşa kaymakamlığı,Lefkoşa polis müdürlüğü, Temel Sağlık hizmetleri Dairesi, Çevre Dairesi, Lefkoşa Türk belediyesi ile Gönyeli belediyesi Zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde Gönyeli ve surlar içindeki açık olan işyerleri covit 19 tedbirleri çerçevesinde denetlendi. Denetimlerde toplam 45 işyeri denetlenmiş kurallara uymayanlara gerekli uyarılar yapılmış, daha önce uyarı yapılıp düzelme görülmeyen işyerlerine gerekli cezalar uygulandı. Denetimler haftada 3 gün olmak üzere devam edecek. Lefkoşa Kaymakamlığı “Tüm işyerlerinin kurallara uymalarını, özellikle gençlerimizin ve Vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarını rica ederiz.” çağrısı yaptı.
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