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Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın beş saat elektrik verilemeyecek

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Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın beş saat elektrik verilemeyecek
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Lefkoşa’da bazı bölgelerde yarın dönüşümlü olarak 30 dakikalık elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında belirtilen bölgelere dönüşümlü olarak 30 dakika elektrik verilemeyecek.
Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:
Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı, Lefkoşa Surlariçi bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans, Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarına elektrik verilemeyecek.
 
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