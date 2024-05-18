Lefkoşa'ya Arkeoloji Müzesi

Bakan Ataoğlu, Lefkoşa’da çağdaş ve modern merkezi bir Arkeoloji Müzesi’nin açılması için gerekli girişimler yapıldığını ve bu ihtiyacın kısa süre içerisinde giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 18-24 Mayıs Müzeler Haftası olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü önderliğinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Fikri Ataoğlu, Lefkoşa’da çağdaş ve modern merkezi bir Arkeoloji Müzesi’nin açılması için gerekli girişimler yapıldığını ve bu ihtiyacın kısa süre içerisinde giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sistematik kazısı devam eden Kaleburnu Kral Tepesi’nde açığa çıkarılan eski eserlerin sergilenebilmesi için, yine Kaleburnu köyünde Arkeoloji Müzesi açılması için çalışma yapıldığını anlatan Ataoğlu, Lefke’de bulunan Vasıf Palace’ın, Lefke Maden Müzesi olarak açılması çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Lefkoşa’da TİKA desteğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Mevlevi Tekke Müzesi’nin ise yeniden ziyarete açılması için çalışma yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, olanaklar çerçevesinde tüm müzeleri çağdaş duruma getirmek için uğraş verdiklerini de vurguladı.

