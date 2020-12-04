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Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde yarın dönüşümlü elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy’de yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım nedeniyle geniş bir bölgeye dönüşümlü olarak elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan yazılı açıklamaya göre, kesintiler 09.00 ile 15.30 saatleri arasında şu bölgelerde olacak:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık bölgesi, Başbakanlık ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi’nde Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar, Ortaköy ışıkları ile Başbakanlık ışıkları arasında kalan bölge ve Göçmenköy İlkokulu bölgesi Lefkoşa Fuar Alanı ve civarı, Gönyeli Çemberi civarı, Gönyeli’nin bir bölümü, Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy Bölgesi, B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ile civarları ve Hamitköy Anıttepe bölgesi, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarı K.T Müteahhitler Birliği binası, YarPlus civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı civarı ile Göçmenköy trafik ışıkları bölgesi.”

Açıklamada, dönüşümlü kesinti süresinin her bölge için yaklaşık bir saat olarak öngörüldüğü vurgulandı.

Kıb-Tek açıklamasında, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında da bulunuldu.

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