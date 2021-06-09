Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu 20 Temmuz’da açılacak

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun 20 Temmuz’da bitirilerek açılacağını bildirdi



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, karayollarında en önemli sorunun kamulaştırma olduğunu vurgulayarak, önceliklerinin Lefkoşa Kuzey Çevre yolu ve Çayırova-İskele yolu olduğunu söyledi. Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun 20 Temmuz’da bitirilerek, açılacağını kaydetti.

Karayollarında kamulaştırma sorunları olduğuna ve bu sorunun tıkanmaya neden olduğuna dikkat çeken Bakan Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nu 20 Temmuz’a yetiştirmek için engelleri aşmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda Haspolat’ta çemberin yapımına başlandığını dile getirdi. Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da açılacağını kaydetti.

Yapımı devam eden Çayırova-İskele Yolu’nun da son bir ayda çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Canaltay, kamulaştırmayı başarabildikleri takdirde yolun daha da uzatılacağını bildirdi.

“DAĞ YOLU’NDA KAMULAŞTIRMA SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Önceliklerinin bu iki yol yapımı olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, diğer taraftan Dağ Yolu projesinin de kendileri için çok önemli olduğunu ve Dağ Yolu’nda da kamulaştırma sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Bakan Canaltay, Güzelyurt-Lefke yolunun ise bölgenin daha iyiye gidebilmesi için çok gerekli olduğunu vurgulayarak, “Maalesef 5 senedir atıl vaziyette” dedi. Canaltay, Balalan yolununda da beklemeden dolayı, mekanik yolun eskimeye başladığını, emeklerin boşa gitmesi ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

“Burada milli bir ziyan var, ülke olarak kaybedişimiz var” diyen Canaltay, ekibinin kamulaştırma konusunda İçişleri Bakanlığı ve Tapu Dairesi ile çok sıkı ilişkiler kurduğunu anlattı. Tapu Dairesi ile bir çalışma yaptıklarını aktaran Canaltay, kamulaştırma ihbarlarını çok erken zamanda gönderdiklerini ve hem Güzelyurt-Lefke yolunda, hem diğer yollarla ilgili çözüme ulaştıklarını bildirdi.

Lefkoşa Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da bitirileceğini belirten Bakan Canaltay, "Çünkü bitirilmesi gereken farklı yollarımız vardı. Kamulaştırma sorunlarından dolayı öncelikleri değiştirmek durumunda kaldık. Lefke yolu artık bizim gündemimizde ikinci fasılda olacak. Bu projeler bittikten sonra Lefke yoluna döneceğiz" şeklinde konuştu.

Devletin en önemli çözmesi gereken sorunun kamulaştırma problemi olduğuna dikkat çeken Canaltay, bir yol projesi çizilirken, kamulaştırmanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

322 km'lik köy yolları projesinin Türkiye’de ihalesinin çıktığını, Türkiye’de ihalelerin yapıldığını aktaran Canaltay, “Fakat bizim burada köy yollarının projesini çıkarmamız gerekirdi. Bu konuda yavaş ilerlendi. MİK Başkanı’mız Covid-19’a yakalandı. Yaklaşık 1 ay gecikme yaşadık. Bu gecikme olmasaydı, en geç Haziran ortalarında yolların bazılarına başlayabilirdik” dedi.

Buna rağmen Ziyamet yolunun bir kısmı için çalışmaların başladığını, proje istemeyen ve sadece düzeltme olan yollar için de yavaş yavaş adım atıldığını aktaran Canaltay, birçok yolun ise proje istediğini kaydetti. KKTC’de turizm için en önemli olan yolun Dipkarpaz-Apostolos Andreas yolu olduğunun altını çizen Canaltay, bunun için projelendirmeler yapıldığını, Çevre Dairesi’nden gerekli izinlerin alındığını söyledi.

“TELEKOMÜNİKASYON VE LİMANLAR ÇOK YATIRIM İSTİYOR”

Telekomünikasyon Dairesi ve Limanlar Dairesi’nin özelleştirilmesi veya kamu özel ortaklığının yıllardır tartışıldığı hatırlatılan Bakan Canaltay, kamu-özel ortaklığının hükümet programında yer aldığını ancak çok kısa sürede bu çalışmaları neticelendirmelerinin çok zor olduğunu belirterek, telekomünikasyon için fiber altyapı ve 4.5 G projelerinin olduğunu, bunlar için çalışma yapılmasını öne aldıklarını kaydetti. Kamu-özel ortaklığıyla ilgili çalışmanın ilerleyen zamanlarda olabileceğini ifade eden Canaltay, “Bu konuda kesin bir tarih vermem zor” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi ve limanların çok yatırım istediğini vurgulayan Canaltay, kruz gemilerinin KKTC'ye gelmesinin konuşulduğunu ancak bu gemilerin gelmesi için limanlara çok büyük yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Ülke olarak ekonomik olarak büyük bir darboğazda olunduğuna dikkat çeken Canaltay, Türkiye’nin her konuda yardımına karşın, “Öncelikle bizlerin ne istediğini bilmesi lazım, limanı bu şekliyle mi devam ettireceğiz, yoksa limanın daha ileriye gitmesi için kamu-özel ortaklığında bir şey mi yapacağız” diye konuştu.

Yollardaki ışıklandırma konusunda kamuoyunda yer alan yetki karmaşası sorusuna karşılık Bakan Canaltay, şehirlerarası yollardan Karayolları Dairesi’nin sorumlu olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimde, ışık konusunda dedim ‘Nasıl yanmaz gidip arızasına bakalım, lambasını sökelim, değiştirelim’ ama bu memlekette işler öyle gitmiyor’ denildi” şeklinde konuştu.

Devletin en büyük sıkıntısının kalifiye eleman eksikliği olduğunu ifade eden Bakan Canaltay, Karayolları Dairesi’nde yeterli elektrik mühendisi olmadığını ifade ederek, devletin daha fazla nasıl motive olabileceği konusunun çözülmediği takdirde, ülkenin daha ileri götürülemeyeceğini belirtti.



