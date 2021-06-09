Canaltay: "Trafikte saygıyı yitirdik. Trafik konusunda eğitimin tekrardan verilmesi lazım. Her gencin altında araba var. 10 dakikada bir ehliyet sınavının olduğu bir ülkedeyiz"







Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, trafik güvenliği ve pandemiye rağmen ölümlü kaza sayısında düşüş olmamasını değerlendirdi.

Bakan Canaltay, insanların araba kullanmasında ve kurallara uyma konusunda sorunları olduğunu dile getirdi. Canaltay, "Trafikte saygıyı yitirdik. Bugün bir yerde oturun ve 10 dakikada kaç tane trafik ihlalinin olduğunu gözlemleyin. Kimsenin kimseyi saymadığı bir ülkede trafik kazaları artar. Trafik konusunda eğitimin tekrardan verilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Her gencin altında araba olduğuna işaret eden Canaltay, "Bu gencin el doygunluğu nedir? Trafik tecrübesi nedir? Korkunç sesler duyuyoruz arabalardan çıkan bunlara kim ceza yazıyor?" sorularını sordu.

Trafik polislerinin yeterli olmadığını da belirten Canaltay, polis teşkilatı ile en çok kazaların nerede olduğu ve trafik yol güvenliği konularının ele alındığını kaydederek, "Bunların hepsini yapsanız bile trafikte insanlar birbirine saygı duymadıktan sonra bunu aşamazsınız" vurgusu yaptı.

En çok kaza olan yerlerden Turunçlu kavşağında hız tespit kamerasının yerini değiştireceklerini ifade eden Canaltay, Lefkoşa'da fuar kavşağına ise trafik ışığı koymayı planladıklarını söyledi.

Trafik güvenliği için 7E sistemi olarak bilinen trafik çözüm unsurlarını içeren güvenli trafik sistemi oluşturulması için gerekli çalışmaları tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Canaltay, bunların; denetim, mühendislik, eğitim, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme ve teşvik olduğunu belirtti.

Ülkede işaretlerde ve yol çizgilerinde çok büyük problemler yaşandığını aktaran Canaltay, bu konuda geçen sene ihaleye çıkıldığını ancak bazı sebeplerden dolayı bitmediğini söyledi. Boya alımı ve tabela üzerine baskı için Karayolları Dairesi'nin bütçeden para alamaması nedeniyle çalışma yapılamadığını dile getiren Canaltay, bütçeden para geldiği zaman hem yol çizgileri hem tabelaların tamamlanması konusunda çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Ehliyetlerin verilmesinde ciddi sorunlar olduğuna işaret eden Bakan Canaltay, müfettiş azlığı, öğrenci çokluğu olduğunu ifade ederek, "10 dakikada bir ehliyet sınavının olduğu bir ülkedeyiz" vurgusu yaptı.

