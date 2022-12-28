Lefkoşa ilçesinde seçilenlere mazbataları verildi

Pazar günü gerçekleşen Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde Lefkoşa ilçesinde seçilenler mazbatalarını aldı.İlçede 4 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve meclis üyelerine bugün saat 14.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlık Salonu’nda düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Duriye Elkıran tarafından mazbataları verildi.Törende sırasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyeleri, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve meclis üyeleri, Değirmenlik- Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve meclis üyeleri mazbatalarını aldı.Ardından, İlçe Seçim Kurulu’nda yapılan törende, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerine mazbataları dağıtıldı.Mazbatasını aldıktan sonra basına konuşan LTB Başkanı Harmancı, mazbatalarını almalarının ardından yeni yılla birlikte resmi olarak göreve başlayacaklarını belirterek, “Söylenenler seçim dönemi söylendi, konuşulanlar konuşuldu. Artık geçmiş hatalardan ders alıp, doğruları daha doğru, eksiklikleri gidererek Lefkoşa için tüm renkleri kucaklayarak çalışma zamanı bizim için” dedi.Harmancı, kazanan tüm belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtar ve azaları tebrik etti ve herkesin 4 yıl boyunca kendisi için değil kenti için, partisi için değil ülkesi için çalışıp, şehirleri, kasabaları, köyleri çok daha ileriye taşıma temennisinde bulundu.Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ise, zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden sonra mutlu sona ulaştıklarını kaydederek, tüm seçmenlere, yanında bulunan ve katkı koyan ailesine ve çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkürlerini iletti.Amcaoğlu, “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumluluğumuz büyük. Artık şu andan itibaren söz verdiklerimizi hayata geçirmek için, Gönyeli-Alayköy’ü daha ileriye taşımak için çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler ise, 262 kilometre alan, 22 muhtarlıkta kendilerine güvenen, gönülden destek veren tüm bölge halkına teşekkür etti.Karavezirler, aynı zamanda, 49 adayı içerisinden seçtikleri Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden 7, Ulusal Birlik Partisi’nden 5 olmak üzere toplam 12 Meclis üyesi adına da teşekkürlerini iletti.