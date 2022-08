Lefke’ye şehit acısı düştü

22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda sonucu şehit oldu. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de ve Lefke ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu.Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de ve Kıbrıs’ta Lefke ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.Türk bayrağı çekilen evinde şehit babası Ali Çakır Lefke’de taziyeleri kabul etti.AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Şehidin ailesi sabah saatlerinde adadan ayrılarak memleketleri Osmaniye’ye gitti.Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de dün ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaralanarak şehit düşen P. Söz. Er Atakan Çakır’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, TSK’ya ait bir üs bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Atakan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit Atakan Çakır’ın acı haberinin, Lefke ve Osmaniye'de bulunan ailesine, askeri erkân ve diğer yetkililer tarafından verildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Ebediyete intikal eden şehidimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.Anavatan Türkiye’nin iç güvenlik konusunda, yıllardır hain terör örgütlerine yönelik yürüttüğü kahramanca mücadelenin her geçen gün çok daha büyük başarılarla sonuçlanacağına olan inancımı yinelerken, PKK’nın siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle tekrar gündeme gelen GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere bu bağlamda bir kere daha dikkati çekmekte fayda görüyorum.Her geçen gün Güney Kıbrıs’ta artarak devam eden bölücü terör örgütü faaliyetlerinin en son örneği dün yaşanmış, GKRY'deki bölücü terör örgütü yanlılarının örgütlü olduğu GKRY Kürt Halk Meclisi üyesi 50 kişilik bir grup PKK'nın gerçekleştirdiği ilk eylemi sembolize eden ve her yıl kutlanan ‘15 Ağustos sözde Diriliş Bayramı’nı’ kutlamak amacıyla Trodos'taki piknik alanında bir etkinlik düzenlendiği öğrenilmiştir.Piknik alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Mahsum Korkmaz'ın resimleriyle PKK, HPG, YPG ve YPJ bayrakları açılmıştır.GKRY’yi bu vesileyle bölgesel tansiyonu yükseltmekten başka hiçbir amaca hizmet etmeyen, terörizmi gizli bir ‘savaş aracı’ olarak konumlandıran bu yaklaşımından bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum.”Başbakan Ünal Üstel, şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için taziye mesajı yayımladı.Üstel, “Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu evladımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır’ın şehit düştüğünü büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum” ifadelerini kullandı.Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:“Yaşanan bu elim olay, başta Lefke’de yaşayan ailesi ve yakınları olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı olarak bizleri derin bir hüzne boğmuştur.Şehit düşen evladımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk ulusuna başsağlığı, sabır ve metanet dilerim.”