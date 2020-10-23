La Boutique isimli işletme sahibi de koronavirüse yakalandığını duyurdu

Dünya’da ve ülkemizde her geçen gün artarak devam eden yeni tip koronavirüs salgını toplum içinde tedirginliğe neden olmaya devam ederken, bazı işletme sahiplerinin koronavirüse yakalanması tedirginliği daha da artırıyor.

Ülkemizde son 24 saat içinde yapılan testler sonucunda pozitif olduğu belirlenen Gönyeli Yenikent bölgesindeki La Boutique isimli işletmenin sahibi Suzan Sarıkaya kendisinin koronavirüse yakalandığını işletmesinin sosyal medya hesabından duyurdu.

