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Kuzeyde bugün de 1 pozitif vaka

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Kuzeyde bugün de 1 pozitif vaka
KKTC'de bugün yapılan 1142 testten biri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişinin hava yoluyla gelen bir yolcu olduğu belirtildi.

Sağlı Bakanı Ali Pilli'nin açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 1542 testten birinde pozitif koronavirüse rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 146'ya, toplam test sayısı da 71 bin 454'e yükseldi.

Pozitif çıkan kişinin temaslıları da takibe alındı.
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