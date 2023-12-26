Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarından çocuklara yeni yıl hediyesi

gonuldenbagliyiz.biz platformu üzerinde Bellapais Inner Wheel Derneği’nin başlattığı “Dilek Ağacı” projesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları tarafından yapılan bağışlarla hedefine ulaştı. Proje kapsamında Gaziköy Anaokulu’nda okuyan öğrenciler dilek ağacına diledikleri hediyelerin sahibi oldu.
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Turkcell ekibi yanı sıra Bellapais Inner Wheel Derneği Başkanı Berin Avunduk ile Asbaşkan Mine Tokay okulu ziyaret ederek çocuklara hediyelerini takdim etti.
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, dijital sosyal sorumluluk platformu gonuldenbagliyiz.biz üzerinde açılan ve “İyilik paylaştıkça çoğalır” sloganıyla yürütülen projelerin hedefine ulaştığını aktardı. Küçüközdemir, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi Dilek Ağacı projesinin Turkcell çalışanlarının bağışlarıyla alınan hediyelerle Gaziköy Anaokulu’nda okuyan öğrencilerin dileklerini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Bellapais Inner Wheel Derneği ve Turkcell çalışanlarının birlikte yeni bir iyiliğe vesile olduklarını aktaran Küçüközdemir, “Çocukların mutluluğu görebileceğimiz en güzel manzara” dediği konuşmasına şöyle devam etti: “Çalışanlarımın bu projeye gönüllü bağışlarıyla destek olmaları gurur verici. Yeni yılda çocuklarımızı bir nebze gülümsetebiliyorsak ne mutlu bize. Tüm dünyada yaşanan özellikle çocuklarla ilgili olumsuzluklara karşı bu yaşadığımız duygu heyecan verici. Hepinizin yeni yılını gönülden kutluyorum.”
Bellapais Inner Wheel Derneği Başkanı Berin Avunduk da Turkcell çalışanları sayesinde Gaziköy Anaokulu’ndaki öğrencileri dilek dileyerek ağaca astıkları hediyelere kavuşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Avunduk, Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve çalışanlarına teşekkür ederek herkesin yeni yılını kutladı.
Gaziköy Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Özlem Şimşek ise ziyarette, katkı sağlayan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına ve İnner Wheel Derneği’ne teşekkür ederek Turkcell’e ve derneğe teşekkür plaketi takdim etti.
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