“Kuzey Kıbrıs Lefkoşa’dan İbaret Değil İEZB Bunu Bize Gösterdi”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin öncülüğünde, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin ev sahipliğinde, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, Telsim ve Cyprus Robotics’in destekleriyle İskele’de 1,5 yıl önce başlayan robotik kodlama eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilki verilen sertifikaların ikincisi de genç mucitlere teslim edildi.

Robotik Kodlama Eğitimleri İskele’de Devam Ediyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği – Mesleki Eğitim Merkezi’nin önemle üzerinde durduğu Robotik Kodlama Eğitimleri devam ediyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, Telsim, İskele Belediyesi ve Cyprus Robotics’in destekleriyle geleceğin mucitlerini yetiştirmek hedefiyle yola çıkan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği – Mesleki Eğitim Merkezi, ‘Yakın geleceğe mesajımız var’ sloganıyla düzenlediği Robotik Kodlama Eğitimlerinin ikincisini de tamamlayarak, genç mucitlere sertifikalarını teslim etti. İskele AKM’de düzenlenen törene İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katılarak birer konuşma yaptılar.

Kırmızı: “Gençler Geleceğe Umutla Bakıyorlar”

Açılış konuşmasını yaparak, sertifika alan öğrencilere ve ailelerin yanı sıra Robotik Kodlama eğitimlerine katkıda bulunanlara teşekkür eden İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, büyük bir heyecanla 1,5 yıl önce başlayan Robotik Kodlama Eğitimlerinin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kırmızı konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Bu gençler geleceğe umutla bakıyorlar. Şu anda teknoloji çok hızlı ilerlemektedir. Hatta yapay zeka gündemin en üstüne oturdu ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Günün sonunda her şey yazılıma ve Robotik Kodlamaya denk geliyor. Bugün çocuklarımızın aldığı bu eğitim ileriki hayatlarında çok önemli olacak, meslek seçimlerinde ve hayatlarının her alanında. Bu gençler bizim gururumuz.”

Kırmızı konuşmasında, İskele Küçük Esnaf Sanayisinde yapılacak olan yenileme çalışmalarında, gençler tarafından yapılan sulama sistemi otomasyonunun kullanılacağının da müjdesini verdi, bu gelişmenin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, bundan sonraki projelerde ve katılacakları yarışmalarda daha güzel başarılar elde edeceklerine de inanç belirtti.

Tanpınar: “Kuzey Kıbrıs Lefkoşa’dan İbaret Değil İEZB Bunu Bize Gösterdi”

Sertifika törenine katılarak bir konuşma yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa’dan ibaret olmadığını gösterdiği ve her zaman uğraş içerisinde olduğu için İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı’yı tebrik etti.

Robotik Kodlama eğitimleri sayesinde başarılı ve geleceğe dönük projelere imza atılabileceğini gördük diyen Tanpınar konuşmasında robotik kodlama eğitimlerine katılan çocukların ailelerini de tebrik etti. Tanpınar konuşmasında şunlara yer verdi: “Teknoloji hayatımızda olmazsa olmazımızdır. Dünya, artık çocuklarımızın bilinçli ve kontrolü ellerinde tutacakları şekilde bir hayat tarzı geliştirmeleri gereken bir ortam. Bu nedenle çocuklarımız ilk önemli adımlarını başarı ile attılar. Yukarıda başardıklarını gördüm ve gerçekten inanılmaz işler çıkartmışlar tüylerim diken diken oldu. Verileni hemen alıp üzerine onlarcasını koyma becerisine sahipler. Bizler de Telsim olarak, bir teknoloji şirketi olarak her zaman yanınızda olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bir kez daha siz değerli ailelerimizi, İskele Esnaf ve Zanaatkatlar Birliği’ni ve değerli başkan eşliğinde tüm ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından İskele AKM’de gerçekleşen sertifika töreni Robotik Kodlama eğitimlerine katılan çocuklara sertifikalarının verilmesiyle son buldu.