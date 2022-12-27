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Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği’nden Onkoloji Merkezi'ne bağış

Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği, Çocuk Onkoloji Servisi’ne 10 infüzyon pompası sağlarken, dernekle işbirliği içinde  Bio-RAM Biomedikal Solutions Ltd. de ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi malzeme bağışı yaptı

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Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği’nden Onkoloji Merkezi'ne bağış
Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'ne bağışta bulundu.
Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği, Çocuk Onkoloji Servisi’ne 10 infüzyon pompası sağlarken, dernekle işbirliği içinde  Bio-RAM Biomedikal Solutions Ltd. de ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi malzeme bağışladı.
Onkoloji Merkezi'nde yapılan bağış törenine Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan da katıldı.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sivil toplum örgütleri, dernekler ve hayırsever insanların topluma sağladığı yararların önemine işaret ederek, yaptıkları bağışların hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kalp-damar hastalıkları ve kanserin ölüm nedenleri arasında ilk iki sırada olduğuna işaret eden Altuğra, sağlıklı beslenme ve sporun yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.
Yapılan bağış için teşekkür eden Altuğra, 2023 yılının sağlık ve huzur getirmesini diledi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan da ölüm nedenleri arasında tüm dünyada kalp damar hastalıklarının ilk kanserin ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.
Derneğe bağıştan ötürü teşekkür eden Birtan, kalp ve kansere yönelik farkındalık yaratmaya çalışıldığını, bu hastalıklarla mücadele noktasında derneklerin bağışlarının önemli katkısı bulunduğunu belirtti.
 
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