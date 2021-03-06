“Kuzey Kıbrıs gözbebeğimiz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı ‘gözbebeği’ olarak gördüklerini vurguladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de ilk olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ardından ise KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi.

Arıklı ile görüşmesinde, “İkinci vatanımıza güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz” diyen TC Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin daima Kıbrıs’ın yanında olacağına vurgu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve heyeti ile TC Ticaret Bakanı Pekcan ve heyeti arasındaki görüşmenin ardından Bakanlar, iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı ‘gözbebeği’ olarak gördüklerini ve hafta başı imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyetin ziyaretini ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret’ olarak nitelendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

İkili ticaretin finansmanında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank'tan 12,8 milyon lira değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önerileri de alacağız" ifadelerini kullandı.

Pekcan, buradaki toplantıdan sonra bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu planda sivil toplum kuruluşlarından (STK) alacakları önerileri değerlendireceklerini söyledi.

