banner411
banner69
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
15 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
23 0
 
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
12 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
15 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
18 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
22 0
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
“Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor”
17 0
banner460

Kuzey'de vaka sayısı patladı

banner476

Bakan Pilli, bugün 10   pozitif vakaya  rastlandığını pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5  vakanın  deniz yolu ile yurtışından geldiğini, diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında tutulduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi

Kuzey'de vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2012 olduğunu, 10   pozitif vakaya  rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5  vakanın  deniz yolu ile yurtışından geldiğini, diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında tutulduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 
BEKLEMEYENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bakan Pilli, yurt dışından ülkeye gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişilerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.

Açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çeken Bakan Pilli, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Bakan Pilli, vakaların artışta olduğunu dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem alama gerektiğini hatırlattı. 

Pilli’nin açıklamasına göre, 15 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2012    
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı:  yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 94.411  
Toplam Vaka Sayısı: 206   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 140  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  62           
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:  4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  yok

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.