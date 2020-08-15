Kuzey'de vaka sayısı patladı

Bakan Pilli, bugün 10 pozitif vakaya rastlandığını pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5 vakanın deniz yolu ile yurtışından geldiğini, diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında tutulduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2012 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 5 vakanın deniz yolu ile yurtışından geldiğini, diğer 2 vakanın daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında tutulduklarını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

BEKLEMEYENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Bakan Pilli, yurt dışından ülkeye gelen ve test sonuçları pozitif çıkan bazı kişilerin taahhütname imzalamalarına karşın, test sonuçları çıkana kadar beklemediklerini, kendilerini izole etmediklerini ve yasayı çiğnediklerini, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldığını açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif olarak belirlenen bu kişilerin şu anda gözetim altında olduklarını kaydetti.



Açık hava veya kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerleri ve restoranlarda sıkı denetimlerin başlatıldığına dikkat çeken Bakan Pilli, özellikle mekan girişlerinde gelen kişilerin kayıt altında tutulmasının elzem olduğunu, kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.



Bakan Pilli, vakaların artışta olduğunu dolayısı ile sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem alama gerektiğini hatırlattı.



Pilli’nin açıklamasına göre, 15 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2012

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 94.411

Toplam Vaka Sayısı: 206

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 140

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 62

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok