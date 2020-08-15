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Cihangir'de 19:51’in ilk bombası Michali

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Cihangir’de kulübün kuruluş tarihine uygun olarak transferler saat 19:51’de açıklanacak. 19:51’in ilk bombası ise LungeloMichali (Luka) oldu

Cihangir'de 19:51’in ilk bombası Michali
K-PET Süper Ligde Cihangir’de, Pazartesi akşamı yapılacak olan olağan genel kurulda tek başkan adayı olacak olan Hüseyin Karavezirler, camiaya heyecan verme adına yeni bir uygulamaya giderken, yapılacak olan transferleri, kulübün kuruluş tarihine uygun olarak 19:51’de açıklayacak.
Cihangir’de 19:51’in ilk bombası ise LungeloMichali(Luka) oldu. Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde takımın zirveye oynamasında başrol oynayan ve attığı 17 golle ilk devre gol krallığında John Ebuka ile birlikte zirvede olan Michali, ara transferde babasının bulduğu takıma gitmiş ve 2.devrede Cihangir’de forma giymemişti.
Cihangir yönetimi, LungeloMichali ile 2020 – 2021 sezonu için yenide anlaşırken, futbolcunun transfer müjdesini kulübün resmi facebook sayfasından duyurdular.
 
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