Kurla gelen fakirleşme

KTOEÖS, 1 Eylül’de 521 Dolar olan asgari ücretin, bugün 207 Dolar azalarak 314 dolara düştüğüne dikkat çekti ve rakamlarla fakirleşmeyi gösterdi:





Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, zamlar karşısında alım gücünün giderek azaldığını belirterek, 1 Eylül’de 521 ABD Doları olan Asgari Ücretin, 207 dolar azalarak 314 dolara düştüğünü açıkladı.

Yönetim Kurulu adına sendika başkanı Ozan Elmalı’nın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğru planlama yapılmayan, kaynakları doğru yerlerde kullanılmayan ülkemizde her gün yeni bir fiyasko ortaya çıkmaktadır. ‘Bu da olur mu?’ diyebileceğimiz her ne varsa oluyor, üstelik düşündüğümüzden daha da abartılı boyutta. Ne yazık ki devlet ciddiyetinden yoksun yöneticilerin yönettiği ülkemizde de parası olan küçük ayrıcalıklı bir zümre ultra lüks hayatlar yaşarken halkın büyük bir bölümü her geçen gün daha büyük bir yük altında ezilmekte, fakirleşmektedir Alım gücünün her gün daha da eridiğini, insanımızın borç yükü altında yok oluşa sürüklendiğini görmezden gelerek sanki çocuklarımıza çok da güzel günler hazırlanmışçasına seçim gezilerinde umut tacirliğine devam edilmesi üzüntü vericidir.

∙ Asgari ücretin 1 Eylül 2021 tarihinden bu güne 521$’dan 207$ azalarak 314$’a düştüğünü,

∙ Asgari ücretle Temmuz ayında 507 litre paket süt alınabilirken bugün 434 litre alınabildiğini,

∙ Asgari ücretle Haziran ayında 630 litre benzin alınabiliyorken bugün 416 litre alınabileceğini,

∙ Asgari ücretle Ağustos ayında 42 adet tüp gaz alınabiliyorken bugün 30 adet alınabildiğinin

FARKINDA MISINIZ?

Temmuz ayından bugüne süt %45,

Haziran ayından bugüne benzin %71,

Ağustos ayından bugüne tüp gaz %56,

Ekmek %78 pahalılaşmış,

1 Eylül’den bugüne Türk lirası karşısında Dolar %66 değer kazanmıştır.

Hal böyle iken halkın alım gücünün korunması amacı ile yapılması gereken H.P hesaplamaları halkın içinde bulunduğu durumu umursamadan temel gider kalemleri dikkate alınmadan hesaplanmaya devam etmektedir.

İstatistik Kurumunun; Halkın alım gücünün korunması için özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışının doğru tespit edilmesi yönünde hakkaniyetli çalışması esastır. 3 Aralık tarihinde açıklanan H.P oranlarına siz dahil hiç kimse inanmadı. Siyasete maşa olmak ve halkın fakirleşmesine alet edilmekten memnun musunuz? Evine ekmek götüremeyen, bankaların borçları altında ezilen emekçi halkın yüzüne baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Alım gücünün artırılması; hayatın pahalılaştığını görerek, doğru şekilde H.P hesaplanarak, kaynakları doğru kullanarak mümkündür.

Halkın içinde bulunduğu darboğazdan çıkış için;

– Doğru vergilendirme sistemi kurulup, uygulanarak ultra lüks yaşam sürenlerin aynı ölçüde vergi ödemesi sağlanmalıdır.

– Asgari ücretten vergi alınan vergi uygulamaları sonlanmalıdır. – H.P doğru şekilde 2 ayda bir hesaplanarak maaşlara yansıtılmalıdır. – Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek şekilde düzenlenmeli ve alım gücünü koruyacağı sisteme sokulmalıdır.

– Vergi beyanında bulunmayan, vergi ödememek için türlü yollar deneyen, zarar gösteren ve beyan ettiği vergiyi ödemeyen tüm kişi, kurum ve şirketler tespit edilip gerçek şekilde vergi ödemeleri sağlanmalıdır.

– Devletin mevcut kaynaklarının doğru yerlere kullanılması sağlanarak bu harcamaların halkın alacağı kamusal hizmetler başta sağlık ve eğitim olmak üzere gerçek üreticiye, üretime aktarılması sağlanmalıdır.

– Gel başla diyerek işe alımlara, atama ile bürokrat yaratmaya son verilmelidir. – En az kazanandan %10 vergi alınırken bu oranı %20’ye çıkaracak muafiyeti sıfırlayacak yasal düzenleme derhal geri çekilmelidir