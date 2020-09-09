Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak

LTB, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor







Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülkedeki yerel vakalardaki artışın ardından iş yerlerine yönelik Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirlerle ilgili denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

LTB Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesinin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, gerekli kurallara uymayan iş yerlerine 24 saat süre verileceği ve gereken sağlık koşullarını yerine getirmeyen iş yerlerinin kapatılacağı vurgulandı. Açıklamada iş yerlerinin dikkat etmesi ve uyması gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

“Tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonunu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması (giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı konulması)

İş yeri çalışanlarının en yüksek seviyede kişisel hijyen kurallarına uygun çalışmalarının sağlanması ve hasta çalışanların evde istirahata yönlendirilmesi

İş yeri alanının temiz ve hijyenik tutulması, tüm bu çalışmaların düzenli ve eksiksiz biçimde yapılması

İş yerlerinin kendi hizmet sektörüne yönelik araç–gereç ve donanımlarının temizliğinden ve dezenfeksiyonundan sorumlu olduklarının bilinci ile hareket edilmesi

İş yerlerinde konuyla ilgili tedbirler almak için kendi içlerinde ekipler oluşturması tavsiyesinin dikkate alınması

Kahvehanelerde yakın temas içeren oyunların oynatılmaması

İş yerleri giriş ve çıkışlarda kayıt almak zorunluluğuna uyması

İş yerlerinde dergi gazete gibi ürünler bulundurulmaması.”

