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"Kurallara uyarak bulaşma oranını düşürebiliriz"

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Halkın Partisi milletvekili Jale Refik Rogers, kurallara uyarak bulaşma oranının düşüşe geçmesinin hep birlikte sağlanabileceğini vurgulayarak, “Bunu hep birlikte başaracağız. Covid19 değil, halk kazanacak” dedi

"Kurallara uyarak bulaşma oranını düşürebiliriz"
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Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, vaka sayılarının çok arttığı, yerel bulaşın yaygın seyrettiği bugünlerde, vaka sayılarının düşmeye başlamadan önce artış göstermesinin beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Rogers, yaptığı açıklamada, “Diğer yandan, pozitif vakaların temaslılarının çok olması, temaslıların kendilerini saklama eğiliminde olması, kuluçka döneminde olan çok insan olduğunu işaret etmektedir. İlerleyen günlerde bu kişilerin bazılarının pozitifleşeceğini ve sayıların yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörebilmek zor değil” dedi.

Kapanma döneminde herkesin üstüne bazı görevler düştüğüne işaret eden Rogers, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evde kalarak temas ettiğimiz insan sayısını en düşük seviyede tutmalı, çekirdek ailemiz dışında birisiyle görüşmemeliyiz. Çalışmak zorunda olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulaması ve temas çemberini en az sayıda, kısıtlı ve sabit tutarak çalışması gerekiyor. Yaşlılarımızı korumak için onlarla temastan kaçınmalıyız.”

Rogers, kurallara uyarak bulaşma oranının düşüşe geçmesinin hep birlikte sağlanabileceğini vurgulayarak, “Bunu hep birlikte başaracağız. Covid19 değil, halk kazanacak” dedi.

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