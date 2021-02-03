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Sokağa çıkma yasağı tüm ülkede uzatıldı

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Sokağa çıkma yasağı tüm ülkede uzatıldı
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Başbakan Ersan Saner, ekonomi ve sağlıkla ilgili tedbirleri açıklıyor.

Başbakan Ersan Saner’e, Başbakanlık’ta saat 14.15’te düzenlediği basın toplantısında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor.

Başbakan Saner, ülkede Lefkoşa, Mağusa, İskele ve Güzelyurt'ta bu akşam sona erecek olan sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatılmasına onay verdiklerini açıkladı.
Saner, Girne'de olduğu gibi ülke genelinde sokağa çıkm a yasağının 10 Şubat 2021 saat 23.59'a kadar süreceğini açıkladı.
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