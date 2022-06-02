Kumsal, taşlarla dolduruldu

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Kervansaray'da kumsalın taşlarla doldurulduğuna işaret ederek, "Ne denize ne de kıyılara müdahaleler bitmiyor" dedi





Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Girne Kervansaray’da kumsala taş yığılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tel, “Ne denize ne de kıyılara müdahaleler bitmiyor” dedi. Tel, denizin içine kadar ev yapmak isteyenlere sağlanan ayrıcalıkların da bitmediğini söyledi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, paylaşımında Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e de tepki gösterdi.



Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Girne Kervansaray’da kumsala taş yığılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tel, “Ne denize ne de kıyılara müdahaleler bitmiyor” dedi. Tel, denizin içine kadar ev yapmak isteyenlere sağlanan ayrıcalıkların da bitmediğini söyledi.Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, paylaşımında Girne Kaymakamı Sinan Güneş’e de tepki gösterdi.