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Alsancak’ta tartışmalı bina durduruldu

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Alsancak’ta tartışmalı bina durduruldu
 
 
Alsancak Bölgesi’nde bir sitede mevcut eve yapılan eklemeler tartışmalara neden oldu. Bölge sakinleri, yetkili makamdan izin almadan daha önce eve yapılan eklemelerin ardından bir üst katın daha çıkıldığını belirterek, mühürlenmiş olmasına rağmen, inşaatın devam ettiğini ifade etti.
Yapılan eklemeyle iki komşu ev arasında neredeyse mesafe kalmadığından yakınan bölge sakinleri, güneş ve hava akımından yararlanamayacaklarına dikkat çekti.
Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu inşaat durduruldu ve mal sahibi tarafından proje hazırlanıyor. Ayrıca bölgede gayrı yasal olan yapılara da ihbarname gönderildi” dedi.
 
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