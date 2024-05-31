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Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
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Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti

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Devlet Piyangosu çekildi… Büyük ikramiye ‘64197’ numaralı bilete isabet etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin 30 Mayıs tarihli Devlet Piyangosu çekildi.
Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64197" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
-Özel tasarım
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 27 Haziran’da yapılacak. Çekiliş biletleri Türk Maarif Koleji’nin 60’ıncı yılına özel olarak tasarlandı. 1 buçuk milyonluk büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekiliş biletleri; 150 TL’lik satış fiyatı ile yarından itibaren satışa sunulacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.
 
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