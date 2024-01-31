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Küçük Kaymaklı ve Gönyeli Posta Şubesi'nde koli alımlarına başlanıyor

Yarından itibaren Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, 5 Şubat'tan itibaren de Gönyeli Posta Şubesi'nden koli alımlarına başlanacak

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Küçük Kaymaklı ve Gönyeli Posta Şubesi'nde koli alımlarına başlanıyor
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Posta Dairesi yarından itibaren Küçük Kaymaklı Posta Şubesi, 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren de Gönyeli Posta Şubesi'nden koli alımlarına başlanacağını açıkladı.
Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal yazılı açıklamasında, Lefkoşa Merkez Posta Şubesi'nde otopark sorunu olmasından dolayı vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla bu kararın alındığını kaydetti.
Baysal, öğrenci yoğunluğu fazla olan Gönyeli bölgesinde Gönyeli Posta Şubesi’nden yapılacak koli alımlarıyla öğrencileri rahatlatmayı amaçladıklarını da ifade etti.
 
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