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Küçük balık avlarken köpekbalığı yakaladılar

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Küçük balık avlarken köpekbalığı yakaladılar

Ülkemiz denizlerinde son yıllarda artmaya başlayan köpekbalıkları bugün hobi olarak balık avı yapan Mustafa Oymacı ile Kamil Gürsan’ın oltasına takıldı.
Yedidalga bölgesinde teknede Jig kamışı denilen olta ile balık avlayan Mustafa Oymacı ile Kamil Gürsan yaklaşık 1,5 saatlik uğraşları sonucunda Mako cinsi köpekbalığını tekneye almayı başardılar.
Mustafa Oymacı bu durumu sosyal medya hesabından attığı fotoğrafla şöyle dile getirdi:
GALİBA DA BU İŞİ ÖĞRENİYORUK 
Kamil Gürsan ile birlikte bugünkü avımız Mako köpekbalığı. Neye niyet neye kısmet. Jig kamışı ile Fangri tutalım dedik köpekbalığı tuttuk. 1.5 saatlik bir mücadele sonunda tekneye almayı başardık. Heyecan dolu keyifli bir av oldu. Balık avlayan tüm hobidaşlara güzel av yapmak nasip olsun.
 

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Etiketler; #Mustafa Oymacı #köpekbalığı #olta #kamış
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