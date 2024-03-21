KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Bırakın yargı temizlesin”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkede meydana gelen “yozlaşmayı, çürümeyi temizlemek için düğmeye kimin bastığının önemi olmadığını” belirterek “Bırakın yargı temizlesin” çağrısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında ülke bir yandan ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan devletin her kademesine sızmış rüşvet, sahtekarlık ve yozlaşma ile yüzleşildiğini kaydetti.

Yaşananlarla ilgili eleştiriler yönelten Maviş, “Yasama ve yürütmenin ‘sahte diplomalar’ üzerindeki söylemleri yargıya müdahale değil mi?” diye sordu.

Maviş, Başsavcılığa yapılan ziyareti de eleştirerek, “Yolsuzluk, rüşvet ve sahtecilik genel anlamda sosyal ve ahlaki bir çöküş değil mi? Bu yozlaşmayı, çürümeyi temizlemek için düğmeye kimin bastığının önemi var m? Bırakın yargı temizlesin.” dedi.

