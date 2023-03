KTÖS Başkanı Baybora: “23 Nisan etkinlikleri, kayıplarımız göz önünde bulundurularak düzenlenmeli”

Lefkoşa, 10 Mart 23 (TAK): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Eğitim Bakanlığı’nın, 7 Mart tarihinde ilkokullara gönderdiği 23 Nisan kutlama genelgesinin büyük bir infial yarattığını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihindeki büyük kayıplarının ve acılarının yaşandığı bu dönemde okul etkinliklerinin müzikli ve coşkulu bir şekilde devam etmesinin toplum vicdanında yer bulmadığını ifade eden Baybora, “Unutulmamalıdır ki, acıların bayramı olmaz” dedi.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun, tarihindeki en ağır ekonomik, siyasi ve kültürel buhranı yaşadığı bir dönemde, 6 Şubat'ta Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında toplumun yaşadığı buhranın derinleşerek, arttığını kaydetti.

Türkiye’de ve ülkede meydana gelen can kayıplarının toplumu derinden etkilediğini ve büyük bir travma yarattığını ifade eden Baybora, “Can kayıplarının büyük bir bölümü depremin etkisinden değil imar affı ve ihmalden meydana gelmiştir” dedi.

Yaşanan depremin ülkedeki yapıların tartışılmasını beraberinde getirdiğini belirten Baybora, ilköğretimdeki okul sayısının yüzde 80’inin 1974 öncesi yapılar olduğunu ifade etti.

-“Okul binalarının risk sıralama raporları toplumla şeffaf şekilde paylaşılmalı”

Eğitim Bakanlığı’nın, okul binalarının risk sıralama raporlarını, toplumla şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini kaydeden Baybora, şöyle devam etti:

“Raporların sonucu doğrultusunda en kısa sürede okul binalarının deprem yönetmeliğine uygun güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının can güvenliği endişesi yaşamadan eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi hayati önem arz etmektedir.”

Toplumun Mağusa özelinde büyük kayıplar ve acılar yaşadığını belirten Baybora, “Mağusa’da her evde matem ve yas vardır. Ülke genelinde okullarda yapılacak olan etkinlikler, kayıplarımızı göz önünde bulundurarak, düzenlenmelidir” dedi.

Eğitim Bakanlığı’nın 7 Mart'ta ilkokullara gönderdiği 23 Nisan kutlama genelgesinin büyük bir infial yarattığını kaydeden KTÖS Başkanı Baybora, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk toplumunun tarihindeki büyük kayıplarının ve acılarının yaşandığı bu dönemde okul etkinliklerinin müzikli ve coşkulu bir şekilde devam etmesi toplum vicdanında yer bulmamaktadır. Kaybettiğimiz çocuklarımızın anılarının yaşatılması ve anılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, acıların bayramı olmaz.”