KTOEÖS'ün yeni Başkanı Ozan Elmalı oldu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, sendikada yaşanan sıkıntılar ve istifaların ardından yeni yönetimin belirlendiğini bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı olurken, Genel Sekreter Ömer Akkanat, Mali Sekreter Mehmet Güneyli, Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan ve Eğitim Sekreteri Hasan Soyer olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, “gerekli görülmesi halinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerini, sendika tüzüğünün 13. maddesinin 12. bendinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak dolduracağını” kaydetti.

Açıklamada, sendikanın bir süredir zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret edilerek, yaşananların tüm öğretmenleri olduğu gibi sendika yönetim kurulu üyelerini de derinden üzdüğü belirtildi.

Sendika Yönetim Kurulu’ndan istifa edenlerin, istifa sebebi olarak; “Yönetim Kurulu’nun, çoğunluk onayıyla aldığı kararı savunamayacaklarını” belirttikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

6 AY İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

“Mevcut Yönetim Kurulumuz, sendikamızın birlik ve beraberliğini yeniden tesis etmek ve temel ilkelerimizden birisi olan demokratik anlayış içerisinde hareket etmek adına, istifa eden arkadaşlarımızın geri gelmesi ve 6 ay içerisinde de olağanüstü genel kurul yapılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu.

İstifa ettiklerini hem temsilciler grubundan hem de kamuoyundan duyuran arkadaşlar 24 Nisan Cumartesi gecesi yaptıkları açıklama ile ‘şartlı’ geri dönmek istediklerini ortaya koymakla kalmamış, Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile alınan bir kararın yanlış olduğunu ısrarla vurgulamaya, yani demokratik anlayışa zarar vermeye devam etmişlerdir.”

Bu yaklaşımın, sendikanın en temel ilkesine ters düştüğü belirtilen KTOEÖS Yönetim Kurulu açıklamasında, 16 Nisan’da yapılan toplantıyla ilgili detaylara yer verildi.