KTOEÖS Başkanı Eylem’den eleştiri

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullardaki öğretmen, muavin ve müdür eksikliklerine dikkat çekerek, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç olmadığını savundukları bir branşa atama yapmak için talepte bulunmasını” eleştirdi.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim Bakanlığı’nın, ilkokullara geçici öğretmen atamaları, kolej sınavı taban puanının defalarca düşürülmesi, kolejler arası geçiş, sınıf geçme tüzüğünün değiştirilmesi, bazı atama, nakil ve görevlendirmeler, konteynerların ihalesiz yaptırılması, bazı okul kantinlerinin ihalesiz kiralanması konularında birtakım kişi ya da kesime sağladığı ayrıcalığa, bir yenisini daha eklediğini” ileri sürdü.

Okullar açıldığından beri, aylardır hala eksik kadrolar olduğunu ifade eden Eylem, “buna karşın yetki kalmadığını iddia eden Eğitim Bakanlığı’nın, ihtiyaç olmayan bir branşa bir kişilik yetki bulduğunu ve atama için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talepte bulunduğunu” savundu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde Fen Bilgisi öğretmeni ve kadın beden eğitimi öğretmeninin eksik olduğunu belirten Eylem, genel ortaöğretim ve mesleki teknik okullarında müdür ve muavin nakilleri ve atamaları yapılmaması nedeniyle okullar açıldığından bu yana 23 muavin, 3 müdür eksikliği olduğunu kaydetti.

Oğuz Veli Ortaokulu’nda görevden ayrılan bir Türkçe öğretmeni yerine hala atama yapılmadığını ifade eden Eylem, Osman Necat Konuk Ortaokulu’nda bir resim öğretmenine ihtiyaç olduğunu, yine aynı okulda, bu yıl tam değil part time Yunanca öğretmeni verilmesinden dolayı bazı sınıfların Yunanca seçmeli ders seçeneğinin kapatılmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Sendika ile birlikte yapılan ihtiyaç belirleme çalışmalarında Yunanca öğretmeni ihtiyacının 5 olarak belirlenmesine rağmen bu sayının önce 3’e sonra 2’ye düşürülüp, sadece 2 öğretmen ataması yapıldığını kaydeden Eylem, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen hafta istişare etmeden, ‘ekonomi öğretmeni’ atamak için harekete geçtiğini” savundu.

“Milli Eğitim Bakanı’nın eğitim, çocuklar ve okullarla ilgili hiçbir derdi veya gailesi olmadığını” iddia eden KTOEÖS Başkanı Eylem, “Yaptığınız tüm torpil ve haksızlıklara son verin, eğitime verdiğiniz zarar vahim noktaya geldi artık istifa edin” dedi.