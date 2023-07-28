KTMMOB yakında uygulamaya başlanacak Yapı Proje Kontrollük Portalı’nı tanıttı

Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesi kapsamında inşaatların daha etkin kontrol edilmesiyle ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) belediyelerle birlikte inşaatların denetimine yönelik hazırladığı "Yapı Proje Kontrollük Portalı" yakın zamanda hayata geçirilecek.

KTMMOB ile Birliğe bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan Yapı Proje Kontrollük Portalı’nın tanıtım ve bilgilendirme toplantısı dün KTMMOB Konferans Salonu’nda yapıldı.

Birlikten verilen bilgiye göre, toplantıya KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Birliğe bağlı odaların başkan ve yetkilileri ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya ile bu belediyelerin imar bölümü yetkilileri; Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt Belediyelerinden de imar bölümlerinin yetkilileri, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) Başkanı Osman Amca, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan (KTEZO) temsilciler katıldı.

Açıklamaya göre, Yapı Proje Kontrollük Portalı, ilgili odaların üyeleri, belediyeler, KTİMB, KTİTB, KTEZO’ya bilgilendirme yapılıp, görüşlerinin alınmasının ardından belediyelerle birlikte yapı denetiminin daha etkin olarak uygulanmasını sağlayacak.

