KTGB "Bu tavır, kaba, etik dışı, kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl”

KTGB “Serhat İncirli'nin önce izin verilip sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan kapı dışarı edilmesi hepimizi üzdü. Bu tavır, kaba, etik dışı, kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Tatar-Erdoğan görüşmesini takibine izin verilen ancak Cumhurbaşkanlığı’na alındıktan bir süre sonra dışarı çıkması istenen gazeteci Serhat İncirli’ye yapılanı kınadı.

KTGB’den yapılan açıklamada bu tavır “kaba, etik dışı, kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl” diye nitelendirildi.

Sarı basın kartı bulunmayan, KKTC vatandaşı olmayan, hatta kamuda memur olup gazetecilik mesleğinin arkasına sığınanlara haberi izleme izin verildiğinin savunulduğu KTGB açıklamasında, bu tavırla her türlü etik değerin ayaklar altına alındığı ifade edildi.

İncirli’nin ziyareti izleme izninin bizzat Cumhurbaşkanlığı basın ekibi tarafından verildiğinin de belirtildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi eleştirildi.



“Demokrasi ve çok seslilik, ülkemizde asla vazgeçemeyeceğimiz unsurdur”



“İncirli’ye önce izin verilip, sonra kapı dışarı edilmesi hepimizi derinden üzdü” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Demokrasi ve çok seslilik, ülkemizde asla vazgeçemeyeceğimiz unsurdur. Cumhurbaşkanlığı’nca duyuru yapılarak, ziyarete akredite olmak isteyen gazetecilere çağrı yapıldı.

Serhat İncirli de bu çağrı üzerine akreditasyon prosedürünü tamamlayarak Cumhurbaşkanlığı’ndaki işlemlerini gerçekleştirdi. Sarı Basın Kartı sahibi İncirli, aynı zamanda Sürekli Basın Kartına da sahiptir. Fikirleri bilinmekte, Cumhurbaşkanlığı'na muhalif duruşu ise gizli değildir. Tüm bunlar bilinmesine rağmen, haber takibi bir gazeteci için en kutsal alandır. Ziyareti izlemesine akreditasyon aracılığı ile izin verilen Serhat İncirli, hiçbir etiğe uygun olmayacak bir şekilde Cumhurbaşkanlığı avlusundan dışarıya atılmıştır. Polislerin “dışarıya çıkın” ikazı üzerine hiçbir itirazda bulunmayan arkadaşımız İncirli, haber yerini terk etti. Bu son derece kaba, nobran ve etik dışı adımı şiddetle kınıyoruz.”

