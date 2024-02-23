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KTEZO üniversiteler ve kurs merkezlerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) üniversiteler ve kurs merkezlerinin denetlenmesini sağlayacak kurumların yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

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KTEZO üniversiteler ve kurs merkezlerinin denetlenmesi gerektiğini belirtti
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Odadan yapılan yazılı açıklama, “Bu ülkede rantın ucu sonuna kadar açık. Ucunun dokunmadığı yer neredeyse kalmadı. Her yerden her şeyden patlak veriyor.” ifadeleri kullanıldı.
Tedbir alma ve denetlemenin önemine vurgu yapılan açıklamada, suçun üremesi ve işlenmesi için bir altyapı yaratıldığı iddia edildi.
Üniversitelerin kuruluş amaçları, kriterleri, denetimi, ölçme ve değerlendirmesi konularında denetim yapılıp yapılmadığı sorusunun yöneltildiği açıklamada, öğrenci adaylarının kayıttan sonra okullarla ilişiklerini kopardıkları savunuldu.
Kurs merkezlerinde de benzer sorunlar yaşandığı ileri sürülen açıklamada, merkezlerde aç ve üst üste evlerde sıkıştırılmış insanlarla birlikte ülkede kaos ve güvenlik sorunu yaratıldığı iddia edildi.
Suçun üretilmesine kaynak olan unsurları ortadan kaldırmak için harekete geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, yasalarda değişiklik yaparken denetimi de sağlayacak kurumları yeniden ele almak gerektiği ifade edildi.
 
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