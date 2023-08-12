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KTBK ve GKK’ya yeni komutanlar

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KTBK Komutanlığına Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanlığına Tümgeneral Osman Aytaç atandı

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KTBK ve GKK’ya yeni komutanlar
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Buna göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ise Tümgeneral Osman Aytaç oldu.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre, Tümgeneral Sebahattin Kılınç KTBK Komutanı, Tümgeneral Osman Aytaç ise GKK Komutanı oldu.
KTBK eski komutanı Korgeneral Sezai Öztürk 3'üncü Kolordu Komutanlığına, GKK eski komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atandı.
 
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