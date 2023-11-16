banner913
banner932
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
10 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
20 0
 
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
26 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
20 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
28 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
banner964
banner985

KTAMS Meclis’te bir saatlik uyarı grevi yaptı

banner476

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis çalışanları arasında ayrımcılık yaratıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nde bir saatlik uyarı grevi yaptı.

banner974
KTAMS Meclis’te bir saatlik uyarı grevi yaptı
banner971

Bu çerçevede sendika üyesi Meclis çalışanlarının katılımıyla saat 10.00’da basına açıklamada bulunuldu.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bir Meclis çalışanın doktor veya Sağlık Kurulu raporu olmaksızın sağlık nedenleriyle başka bir göreve transfer edilmesinin huzursuzluk yarattığını ve kamu genelinde emsal teşkil etme riski bulunduğunu söyleyerek, bu konuda geri adım atılamaması halinde ileriki günlerde eylem hakkını kullanacakları uyarısında bulundu.
-“Emsal teşkil etme riski var”

Meclis’in yasaların yapıldığı yer olduğunu belirten Bengihan, Meclis Başkanı ve Sekreteryasının daha dikkatli olması, yanlışa müdahale etmesi gerektiğini söyledi.
Kamu Görevlileri Yasası’na atıfta bulunan Bengihan, hastalık durumunda, bir çalışanın doktor veya Sağlık Kurulu raporu alması gerekirken, Meclis’te görevli bir stenonun Girne Doktor Akçiçek Hastanesi’nde görevli ortopedi doktorundan aldığı “üç ay süreyle sağ elini kullanamayacağına” ilişkin bir yazıyla başka bir göreve verildiğini dile getirdi.
Alınan yazının, sağlık raporu niteliği taşımadığını söyleyen Bengihan, bunun kamu geneline yayılma riski taşıdığını belirtti.
“Antetli kağıtla yazı yollamanın ucu açılırsa, herkes bunu yapabilir. Bunun ucunu tutamayız” diyen Bengihan, Meclis Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Personel Dairesi’ne başvurduklarını ancak herhangi bir adım atılmadığını savundu.
Bengihan, bu konuda herhangi bir adım atılmadığı takdirde, ileriki günlerde demokratik eylem haklarını kullanacakları uyarısında bulundu.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.