KTAMS Genel Kurulu yarın yapılacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 38. Olağan Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da yapılacak.
KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, Sendika lokalinde yer alacak Genel Kurula, sendika ve siyasi parti temsilcileri, Türkiye ile Güney Kıbrıs’tan sendika temsilcileri ve delegeler katılacak.
Genel Kurul’da Sendika’nın yeni dönem Yönetim ve Onur Kurulları belirlenecek.
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