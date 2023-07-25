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KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki

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KTAMS Başkanı Bengihan’dan Diyanet-Sen Başkanı Yıldız’ın sözlerine tepki

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türkiye Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız’ın kamuoyunda çıkan ifadelerine tepki gösterdi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada,  “Kuzey Kıbrıs’ta laikliğin insanlara zulüm olduğu söyleyecek kadar ileri giden bu şahıs,  laikliğin olmadığı ülkelerde yaşayan insanlara, özellikle kadınlara bütün dünyanın gözü önünde yapılan zulmü kendisi görmüyor mu?” diye sordu. 

KKTC Anayasası’nın 1. maddesinin “KKTC devleti demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyettir” dediğine dikkat çeken Bengihan, Kıbrıslı Türklerin geçmişten bugüne hayatın her alanında din ve vicdan özgürlüğüne dayalı yaşam tarzını benimsediği kaydetti.

-“Kıbrıslı Türklerin laik yaşam tarzına belli bir süreden beri saldırılar olduğunu görmekteyiz”

Bengihan, Kıbrıslı Türklerin laik yaşam tarzına belli bir süreden beri saldırılar olduğunu ve anti laik bir düzen kurmak için planlı çalışmaların olduğunu savunarak, bu çabalar ortadayken Milli Eğitim Bakanı’nın camilerde çocuklara yönelik kuran kursu düzenlenmesine onay vermesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi. 

“Anayasamıza ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı olan, laik yapımızı hedef alan bu tür dönüştürme çabalarına Sn. Bakan’ın alet olmasını asla unutmayacağız” diyen Bengihan, Kıbrıslı Türkler olarak varlığı, kimliği ve kültürü koruyarak bu topraklarda yaşayabilmek ve gelecek nesillere özgür bir şekilde insanca yaşayabilecek bir ülke bırakma hedefiyle mücadeleye etmeye devam edeceklerini belirtti. 

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