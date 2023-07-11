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KTAMS Başkanı Bengihan: “Basın İş Yasası etkin olarak uygulanmalı”

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KTAMS Başkanı Bengihan: “Basın İş Yasası etkin olarak uygulanmalı”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, basın emekçilerine günün koşullarına uygun daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir yapıda çalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilip, iş güvencesinin sağlanabilmesi için Basın İş Yasası’nın etkin olarak uygulanması gerektiğini belirtti. 

Bengihan 11 Temmuz Basın Günü mesajında, ilk Türkçe gazete olan Saded’in yayınlanmasının yıl dönümü olan bugünün ülkede basın günü olarak kutlandığına işaret ederek, “Demokrasinin en önemli unsurlarından biri özgür basındır. Bu nedenle basınımız, basın emekçilerimiz gözbebeğimiz gibi korunmalı, gerçek misyonlarını yerine getirebilmeleri için gereken koşullar sağlanmalıdır” dedi.
Dünyanın neresinde olursa olsun basın emekçilerinin, görevleri gereği özel yaşamlarından fedakarlık ettiğini ifade eden Bengihan, “Yer ve zaman ayırımı yapmadan sırasında özgürlüğünü yitirme pahasına hatta canını tehlikeye atarak, görev yapmaktadırlar” ifadelerini kullandı.
Geçmişten bugüne ülkede demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişmesinde Kıbrıs Türk basınının önemli rol oynadığını vurgulayan Güven Bengihan, süreç içerisinde olumlu gelişmeler olsa da ülkede hala birçok basın emekçisinin düşük ücretlerle, yasal çalışma saatlerinin üzerinde, iş güvencesinden yoksun olarak çalıştırıldığını belirtti.
KTAMS Başkanı Bengihan, basın emekçilerine günün koşullarına uygun daha demokratik, çağdaş, özerk ve tarafsız bir yapıda çalışma ortamı yaratılması ve çalışma koşullarının iyileştirilip, iş güvencesinin sağlanabilmesi için Basın İş Yasası’nın etkin olarak uygulanması gerektiğini kaydetti.  
Bengihan, çalışma şartlarının zorluklarına rağmen, gecesini gündüzüne katıp fedakarca çalışarak, doğru, güvenilir ve tarafsız haberleri ulaştırmaya çalışan Kıbrıs Türk basınına emek veren tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.
 
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