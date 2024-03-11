Kosova'da Geleneksel Halk Şarkıları Festivali’ne katılan KKTC ekibi Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti

Kosova’da Uluslararası Folklor Festivali Ninulla kapsamında bu yıl birincisi düzenlenen Geleneksel Halk Şarkıları Festivali’ne Kuzey Kıbrıs Kültür Dairesi Müdürlüğü müzik grubu adıyla katılan ekip Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Personeli Halil Şahkın ve müzisyenler Ahmet Ced, Nihat Özyürekliler, Berk Akımcı, Nazım Ced ile Ahmet Tevfik Örs’ten oluşan müzik grubu, Kosova’da kendilerine takdim edilen katılım plaketini Zaimağaoğlu’na sunarak teşekkür ettiler.-ZaimağaoğluKültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu kabulde yaptığı konuşmada, festivalin internet sayfasında yapılan tanıtım filminde KKTC’nin bayrağının dalgalandığını görmekten ve Kosova’da Kıbrıs Türk müziğinin yankılandığını duymaktan gurur duyduğunu belirtti.Zaimağaoğlu, ekibin Kosova’da sahnelediği başarılı performansla festivalin web sayfasında KKTC’nin müzik kültürü hakkında bilgi verilmesine ve ülke bestecileri ile topluma mal olmuş müzik gruplarının isimlerinin anılmasına vesile olduklarını ifade etti.Zaimağaoğlu, geleneksel Kıbrıs Türk şarkılarından oluşturdukları repertuvarlarında Kamran Aziz ve Sıla 4 şarkılarından örnekler sunan grubun, festival kapsamında düzenlenen iki gecede de sahneye çıkarak büyük beğeni topladığını ve 2025 yılında ikincisi düzenlenecek olan festivale davet aldığını da kaydetti.