Koronavirüs ülkemizde 17.ci canı aldı

Ülkemizde ve Dünyada devam eden koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. ülkemizde koronavirüs nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 17 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 79 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Ali Pilli'nin açıklaması şöyle:

Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi almakta olan 79 yaşında hipertansiyon hastası Meliha Kadiroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun. "