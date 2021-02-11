banner583
banner590
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
103 0
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
83 0
 
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
193 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
14 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
15 0
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
109 0
banner529
banner570

Koronavirüs ülkemizde 17.ci canı aldı

banner476

Koronavirüs ülkemizde 17.ci canı aldı
banner601
Ülkemizde ve Dünyada devam eden koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. ülkemizde koronavirüs nedeniyle bugün  bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 17 oldu.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 79 yaşındaki bir kadın  hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. 
Bakan Ali Pilli'nin açıklaması şöyle:
Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi almakta olan 79 yaşında hipertansiyon hastası Meliha Kadiroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.  
Merhuma Allah'tan rahmet,  tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun. "
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.